Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague Saint-Coulomb Saint-Coulomb Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Coulomb

Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague Saint-Coulomb, 26 novembre 2022, Saint-Coulomb. Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague

Malouinière de La Ville Bague Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Bureau d’information touristique de Saint-Coulomb

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 Saint-Coulomb

Ille-et-Vilaine La Malouinière de la Ville Bague vous convie à son désormais traditionnel Marché de Noël qui aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27 novembre prochains. Exposants et artisans seront présents en nombre pour vous permettre de préparer vos cadeaux de fin d’année. Dégustation de produits locaux et restauration légère sur place. Entrée : 2,50 € avec participation à la tombola. la-ville-bague@netcourrier.com http://www.la-ville-bague.com/ Saint-Coulomb

dernière mise à jour : 2022-10-03 par Bureau d’information touristique de Saint-Coulomb

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb Autres Lieu Saint-Coulomb Adresse Malouinière de La Ville Bague Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Bureau d'information touristique de Saint-Coulomb Ville Saint-Coulomb lieuville Saint-Coulomb Departement Ille-et-Vilaine

Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague Saint-Coulomb 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague Saint-Coulomb Saint-Coulomb 26 novembre 2022 ille-et-vilaine Malouinière de La Ville Bague Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Bureau d'information touristique de Saint-Coulomb Saint-Coulomb

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine