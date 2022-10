Marché de Noël à la ferme Steinseltz, 7 décembre 2022, Steinseltz.

Marché de Noël à la ferme

73-75 rue du maire Rupp Steinseltz Bas-Rhin

2022-12-07 15:00:00 – 2022-12-07 19:00:00

Steinseltz

Bas-Rhin

Steinseltz

À l’occasion des fêtes de fin d’année, une quinzaine de producteurs et d’associations proposent à la vente des produits locaux et bio : fruits et légumes, viandes, bières et vins, pains et farines, produits laitiers et fromages, confitures maison et miel, huiles et herbes aromatiques …. Artisans et exposants proposeront également des sapins de Noël, foie gras, décorations de Noël, chocolats, vins, idées cadeaux, cartes de vœux, produits et créations issus du commerce équitable, cosmétiques, savons, peintures…

Petite restauration sur place : tartes flambées artisanales, soupe de saison, vin chaud et crêpes aux pommes.

+33 3 88 54 30 88

Steinseltz

