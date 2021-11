Marché de Noël à la ferme Sennevières, 12 décembre 2021, Sennevières.

Marché de Noël à la ferme Sennevières

2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Sennevières Indre-et-Loire Sennevières

La Cabane à Plantes organise son premier marché de Noël le dimanche 12 décembre de 10h à 18h à l’adresse : Les Nouers 37600 Sennevières. (voir en PJ l’affiche)

12 artisans seront présents : couture éco-responsable, pâtisseries, chocolats, biscuits, vin, miel, poteries, couronnes de fleurs, savons, cosmétiques et évidemment les infusions et épices de la Cabane à Plantes ! Un magnifique choix pour offrir à Noël des cadeaux éthiques, locaux et savoureux.

Toute cette journée sera rythmée par le duo de musique swing et des Balkans : Anastazor.

L’invité de cette première édition : Léa Le Faucon, illustratrice et tatoueuse installée à Saint-Nazaire depuis 2019. Elle puise son inspiration à travers ses voyages, la nature, les contes et les cultures païennes. Le tout arrosé de fortes convictio

juliettekrier@gmail.com +33 6 50 02 93 63 https://www.lacabaneaplantes.com/

Juliette Krier

Sennevières

