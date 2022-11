Marché de Noël à la ferme Saint-Vaast-Dieppedalle, 23 décembre 2022, Saint-Vaast-Dieppedalle.

Marché de Noël à la ferme

308 imp d’artemare Ferme les Prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime Ferme les Prés d’Artemare 308 imp d’artemare

2022-12-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-23 19:00:00 19:00:00

Ferme les Prés d’Artemare 308 imp d’artemare

Saint-Vaast-Dieppedalle

Seine-Maritime

Saint-Vaast-Dieppedalle

Pour la 15èmeannée, retrouvez les producteurs locaux pour vos repas de fêtes

Tout au long de l’année, la gastronomie est à l’honneur à la ferme ! Faire plaisir et se faire plaisir en cuisinant et en offrant de bons produits.

Pour Noël, notre marché à la ferme du vendredi soir voit grand et gourmand !

Dans la cour de la ferme Les Prés d’Artemare, le vendredi 23 décembre de 14h à 19h, une vingtaine de producteurs seront présents pour présenter leur production fermière pour préparer le réveillon de Noël et faire des cadeaux gourmands : volailles, foie gras, escargots, fromage, porc et charcuterie, pain, cidre et autres boissons normandes, légumes, miel et pains d’épices, produits laitiers, glaces, …

Il est recommandé de réserver pour certains produits.

Pour la 15èmeannée, retrouvez les producteurs locaux pour vos repas de fêtes

Tout au long de l’année, la gastronomie est à l’honneur à la ferme ! Faire plaisir et se faire plaisir en cuisinant et en offrant de bons produits.

Pour Noël, notre marché à la ferme du vendredi soir voit grand et gourmand !

Dans la cour de la ferme Les Prés d’Artemare, le vendredi 23 décembre de 14h à 19h, une vingtaine de producteurs seront présents pour présenter leur production fermière pour préparer le réveillon de Noël et faire des cadeaux gourmands : volailles, foie gras, escargots, fromage, porc et charcuterie, pain, cidre et autres boissons normandes, légumes, miel et pains d’épices, produits laitiers, glaces, …

Il est recommandé de réserver pour certains produits.

lespresdartemare@gmail.com +33 6 24 75 32 02

Ferme les Prés d’Artemare 308 imp d’artemare Saint-Vaast-Dieppedalle

dernière mise à jour : 2022-11-16 par