Marché de Noël à la ferme Saint-Broladre Saint-Broladre Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Broladre

Marché de Noël à la ferme Saint-Broladre, 4 décembre 2022, Saint-Broladre. Marché de Noël à la ferme

Les escargots de la baie Polder Sainte-Anne Saint-Broladre Ille-et-Vilaine Polder Sainte-Anne Les escargots de la baie

2022-12-04 – 2022-12-04

Polder Sainte-Anne Les escargots de la baie

Saint-Broladre

Ille-et-Vilaine Saint-Broladre Marché de Noël aux Escargots de la Baie. Présence de 20 producteurs et artisans. De nombreuses animations : Spectacles de conte médiéval, baptêmes à poney, atelier de maquillage, maison du Père Noël, séances photos, tombola et paniers garnis à gagner.

Bonne humeur et ambiance assurée ! Petite restauration et buvette sur place (au profit de l’association Equi-Baie). lesescargotsdelabaie@gmail.com +33 6 14 40 75 69 Polder Sainte-Anne Les escargots de la baie Saint-Broladre

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Broladre Autres Lieu Saint-Broladre Adresse Saint-Broladre Ille-et-Vilaine Polder Sainte-Anne Les escargots de la baie Ville Saint-Broladre lieuville Polder Sainte-Anne Les escargots de la baie Saint-Broladre Departement Ille-et-Vilaine

Marché de Noël à la ferme Saint-Broladre 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël à la ferme Saint-Broladre Saint-Broladre 4 décembre 2022 ille-et-vilaine Les escargots de la baie Polder Sainte-Anne Saint-Broladre Ille-et-Vilaine Saint-Broladre

Saint-Broladre Ille-et-Vilaine