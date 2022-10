Marché de Noël à la Ferme Habère-Poche Habère-Poche Catégories d’évènement: Habère-Poche

Haute-Savoie

Marché de Noël à la Ferme Habère-Poche, 16 décembre 2022, Habère-Poche. Marché de Noël à la Ferme

21 Route de la Croix Leulet La Ferme des Grands Champs Habère-Poche Haute-Savoie Office de Tourisme des Alpes du Léman La Ferme des Grands Champs 21 Route de la Croix Leulet

2022-12-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-16 20:00:00 20:00:00

La Ferme des Grands Champs 21 Route de la Croix Leulet

Habère-Poche

Haute-Savoie Habère-Poche Marché de producteurs et d’artisanats, vente de sapins de Noël. maeliss.pauly@gmail.com +33 6 28 78 00 92 La Ferme des Grands Champs 21 Route de la Croix Leulet Habère-Poche

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Office de Tourisme des Alpes du Léman

Détails Catégories d’évènement: Habère-Poche, Haute-Savoie Autres Lieu Habère-Poche Adresse Habère-Poche Haute-Savoie Office de Tourisme des Alpes du Léman La Ferme des Grands Champs 21 Route de la Croix Leulet Ville Habère-Poche lieuville La Ferme des Grands Champs 21 Route de la Croix Leulet Habère-Poche Departement Haute-Savoie

Marché de Noël à la Ferme Habère-Poche 2022-12-16 was last modified: by Marché de Noël à la Ferme Habère-Poche Habère-Poche 16 décembre 2022 21 Route de la Croix Leulet La Ferme des Grands Champs Habère-Poche Haute-Savoie Office de Tourisme des Alpes du Léman Habère-Poche Haute-Savoie

Habère-Poche Haute-Savoie