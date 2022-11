MARCHÉ DE NOËL À LA FERME DU SAPHIR Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Catégories d’évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Vosges

MARCHÉ DE NOËL À LA FERME DU SAPHIR

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 17:00:00

Ferme du Saphir
203 Les Ecluses
Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Vosges

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 17:00:00

Ferme du Saphir 203 Les Ecluses

Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Vosges Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges Idées cadeaux, décoration, artisanat, mini jeux.

Vin chaud, Buvette et restauration.

Visite du Père Noël et photographe.

Visite libre de la ferme. +33 6 01 05 23 53 Ferme du Saphir 203 Les Ecluses Ban-sur-Meurthe-Clefcy

