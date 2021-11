Labaroche Labaroche Haut-Rhin, Labaroche Marché de Noël à la Ferme de la Bassette Labaroche Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Cette année encore, Une Ferme à la Bassette organise son Marché de Noël à la ferme ! Entourés des animaux, dans le cadre chaleureux de la ferme, venez vous laisser surprendre par tous les nouveaux exposants et la magie de Noël ! Bijoux, artisanat local, gourmandise et création textile … bref ! vous aurez de quoi faire des heureux ! Mais aussi un coin buvette et régalade ! Vous pourrez déguster un bon vin chaud ou jus de pomme, ainsi que des crêpes sucrées et salées aux bons œufs de la ferme. Ce sera aussi l'occasion de venir découvrir la Ferme de la Bassette ! Le samedi et le dimanche à 14h, participez à la visite guidée pour aller à la rencontre des animaux (8€/adulte, 6€ par enfant, gratuit pour les moins de 2 ans). Réservation obligatoire au 0666900387 Marché pour artisanat local. +33 6 66 90 03 87

