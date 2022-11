Marché de Noël à la Défense Parvis de la Défense, 23 novembre 2022, Puteaux.

Du mercredi 23 novembre 2022 au samedi 24 décembre 2022 :

samedi

de 10h00 à 22h00

vendredi

de 11h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 11h00 à 20h00

. gratuit

C’est sans aucun doute le marché de Noël le plus couru de la capitale et un événement à ne manquer sous aucun prétexte !

Une belle occasion de faire ses emplettes pour préparer Noël

Santons de Provence, couronne de l’avent, guirlandes, boules, parures de table, bougies et plus encore. Outre décorer son sapin, sa maison ou sa table avec des objets de fabrication artisanale, vous découvrirez des idées cadeaux originales à mettre au pied du sapin, des produits de terroir, des friandises, du pain d’épice, le tout dans une ambiance féérique, voilà un programme festif par excellence !

Ce qui fait le succès du village de Noël de Paris La Défense, c’est l’atmosphère magique qui y est créée avec des milliers d’illuminations et décorations. Quand le plus grand marché de Noël de la région Parisienne s’invite dans le quartier d’affaires de La Défense, il est à la mesure du lieu, c’est à dire, extraordinaire. Vous aurez le choix de participer à de nombreuses animations, d’écouter des chants de Noël et de trouver de multiples inspirations pour préparer en toute sérénité les fêtes de fin d’année.

À la rencontre du Père Noël

Qui dit marché de Noël, dit Père Noël. Allez à la rencontre du bonhomme affable au gré des allées du marché ou retrouvez-le au chalet du Père Noël près de son traîneau pour lui glisser votre liste de Noël… sans oublier d’immortaliser ce souvenir impérissable avec une photo. C’est le moment de revêtir votre pull « moche », le pull de Noël kitsch et ringard incontournable, devenu un élément de ralliement vestimentaire pour l’occasion.

Vous ne le savez sans doute pas, mais les premières traces des marchés de Noël remontent au XIV siècle en Allemagne, ils étaient alors plus connus sous l’appellation «Marché de Saint Nicolas». Une tradition qui a su résister au temps et se perpétuer au fil des siècles pour devenir les marchés contemporains tels que nous les connaissons aujourd’hui, avec une petite touche désuète qui en fait tout le charme. Le marché de Noël de La Défense peut se targuer d’avoir accueilli plus de 1,5 millions de visiteurs en 2019.

Les illuminations de Noël débuteront également le 23 novembre et s’étendront jusqu’au 8 janvier.

A savoir

Le samedi 24 décembre : 11h00 à 18h00

Parvis de la Défense Parvis de la Défense 92800 Puteaux

