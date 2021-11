Jurançon Jurançon Jurançon, Pyrénées-Atlantiques Marché de Noël à La Cour Jurançon Jurançon Catégories d’évènement: Jurançon

Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noël à La Cour Jurançon, 18 décembre 2021, Jurançon. Marché de Noël à La Cour La Cour 1 Avenue Henri IV Jurançon

2021-12-18 – 2021-12-19 La Cour 1 Avenue Henri IV

Jurançon Pyrénées-Atlantiques Jurançon Après le grand succès de l’an dernier LA Cour organise la deuxième édition du Marché de Noël ! Déballage brocante , Art contemporain , créateurs , Food et musique avec une grosse dose de bonne humeur ! Alors venez faire un tour à LA Cour le 18 et 19 Décembre en mode masqué pour vous faire plaisir ! Après le grand succès de l’an dernier LA Cour organise la deuxième édition du Marché de Noël ! Déballage brocante , Art contemporain , créateurs , Food et musique avec une grosse dose de bonne humeur ! Alors venez faire un tour à LA Cour le 18 et 19 Décembre en mode masqué pour vous faire plaisir ! +33 5 59 27 27 08 Après le grand succès de l’an dernier LA Cour organise la deuxième édition du Marché de Noël ! Déballage brocante , Art contemporain , créateurs , Food et musique avec une grosse dose de bonne humeur ! Alors venez faire un tour à LA Cour le 18 et 19 Décembre en mode masqué pour vous faire plaisir ! La Cour

La Cour 1 Avenue Henri IV Jurançon

dernière mise à jour : 2021-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Jurançon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Jurançon Adresse La Cour 1 Avenue Henri IV Ville Jurançon lieuville La Cour 1 Avenue Henri IV Jurançon