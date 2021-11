Marché de Noël à la citadelle de Blaye Blaye, 4 décembre 2021, Blaye.

Marché de Noël à la citadelle de Blaye Blaye

2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Blaye Gironde Blaye

Un marché de Noël se tiendra à la salle de la Poudrière dans la citadelle de Blaye.

Au programme :

Vos cadeaux pour petits et grands (jouets, livres, miel, douceurs safranées, vêtements, broderies, huile d’olive, vins, savons, bougies, coffrets de thé, cosmétiques…)

Chocolat chaud gratuit pour les enfants

crêpes, vin chaud

De 16h à 18h Musique live

Samedi : Alain Ruiz et son accordéon

Dimanche : Julie Rose, sa voix et sa guitare

et photographie avec le Père Noël

Tombola avec les lots offerts par les exposants et les Acteurs de la Citadelle

+33 5 57 42 12 09

Pixabay

Blaye

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT Blaye