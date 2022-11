Marché de Noël à la chèvrerie des Filletières Chenôves Chenôves Catégories d’évènement: Chenôves

Sane-et-Loire

Marché de Noël à la chèvrerie des Filletières Chenôves, 1 décembre 2022, Chenôves. Marché de Noël à la chèvrerie des Filletières

3, rue du Pèlerin Chèvrerie des Filletières Chenôves Sane-et-Loire Chèvrerie des Filletières 3, rue du Pèlerin

2022-12-01 15:00:00 – 2022-12-01 20:00:00

Chèvrerie des Filletières 3, rue du Pèlerin

Chenôves

Sane-et-Loire EUR 0 0 Marché de Noël à la Chèvrerie des Filletières. Producteurs présents :

– Le rucher des Buis,

– La folie des papilles,

– Bulle de m’alice,

– Fleuresine…

… et plein d’autres encore ! chevrerie-des-filletieres@orange.fr +33 3 85 44 02 92 http://www.chevrerie-des-filletieres.com/ Chèvrerie des Filletières 3, rue du Pèlerin Chenôves

