Saint-Ciers-sur-Gironde

Marché de Noël à la cave de Bellevue Saint-Ciers-sur-Gironde, 11 décembre 2021, Saint-Ciers-sur-Gironde. Marché de Noël à la cave de Bellevue Saint-Ciers-sur-Gironde

2021-12-11 – 2021-12-11

C'est le moment de profiter de la magie de Noël ! La cave de Bellevue située à Saint-Ciers organise un marché de Noël dans ses locaux pour vous proposer des idées cadeaux ! Au programme, des exposants culinaires, food trucks, et créateurs.

+33 5 57 64 41 21

