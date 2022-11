Marché de Noël à la Brasserie du Loup Blanc Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Barthélemy-de-Vals

Marché de Noël à la Brasserie du Loup Blanc Saint-Barthélemy-de-Vals, 10 décembre 2022, Saint-Barthélemy-de-Vals. Marché de Noël à la Brasserie du Loup Blanc

45 Impasse de Vernais Brasserie du Loup Blanc Villeneuve de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme Brasserie du Loup Blanc 45 Impasse de Vernais

2022-12-10 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-10 20:00:00 20:00:00

Brasserie du Loup Blanc 45 Impasse de Vernais

Saint-Barthélemy-de-Vals

Drôme Après une super (méga géniale) soirée porte ouverte/concert en novembre, nous vous invitons de nouveau, dans notre tanière pour un marché de noël ! brasserieduloupblanc@gmail.com +33 7 60 26 50 32 Brasserie du Loup Blanc 45 Impasse de Vernais Saint-Barthélemy-de-Vals

dernière mise à jour : 2022-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Barthélemy-de-Vals Autres Lieu Saint-Barthélemy-de-Vals Villeneuve de Vals Adresse Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme Brasserie du Loup Blanc 45 Impasse de Vernais Ville Saint-Barthélemy-de-Vals lieuville Brasserie du Loup Blanc 45 Impasse de Vernais Saint-Barthélemy-de-Vals Departement Drôme

Saint-Barthélemy-de-Vals Villeneuve de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-barthelemy-de-vals/

Marché de Noël à la Brasserie du Loup Blanc Saint-Barthélemy-de-Vals 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël à la Brasserie du Loup Blanc Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Villeneuve de Vals 10 décembre 2022 45 Impasse de Vernais Brasserie du Loup Blanc Villeneuve de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme Drôme Saint-Barthélémy-de-Vals

Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme