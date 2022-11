Marché de Noël à Homblières Homblières, 3 décembre 2022, Homblières.

Marché de Noël à Homblières

Homblières Aisne

2022-12-03 – 2022-12-04

Homblières

Aisne

Homblières

5 Mon Village au Quotidien d’Homblières organise son Marché de Noël les 3 et 4 décembre place Bellevue, au gymnase et à la salle des sports.

Retrouvez de nouveaux artisans, artistes et producteurs. Buvette et petite restauration sur place.

Le programme des deux jours :

Samedi 3 décembre de 10h à 22h avec à 14h30, un spectacle gratuit réservé aux enfants de la commune. Puis à 20h, un spectacle dans le cadre du Téléthon avec une représentation théâtrale suivie d’une soirée rock and roll.

Ouvert à tous. Tarif adulte 10€ et enfant de moins de 12 ans 5€. Réservations obligatoires en mairie.

Dimanche 4 décembre de 10h à 17h.

Renseignements en mairie : 0323088222

mairie-homblieres@orange.fr +33 3 23 08 82 22

