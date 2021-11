Guenrouet Guenrouet Guenrouet, Loire-Atlantique MARCHÉ DE NOËL À GUENROUËT Guenrouet Guenrouet Catégories d’évènement: Guenrouet

Guenrouet Loire-Atlantique Guenrouet Marché de Noël avec de nombreux exposants sous chapiteau couvert et chauffé.

Animations : balades en calèche, photos avec le Père Noël

Buvette – Crêpes et galettes Renseignements : 06 95 07 53 18

