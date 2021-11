Marché de Noël à Gricourt Gricourt, 12 décembre 2021, Gricourt.

Marché de Noël à Gricourt Gricourt

2021-12-12 08:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Gricourt Aisne Gricourt

C’est avec grand plaisir que l’association Gricourt Dance Compagny vous annonce la deuxième édition de son marché de Noël le 12 décembre de 8h à 18h à Gricourt. Vous découvrirez de super artisans et commerçants d’ici et d’ailleurs.

Pass sanitaire demandé et port du masque obligatoire.

Buvette et restauration sur place.

mairiedegricourt@gmail.com

Gricourt Dance Compagny

Gricourt

