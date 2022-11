Marché de Noël à Grézels Grézels Grézels Catégories d’évènement: Grezels

Place de la Fraternité Grézels Lot

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 21:00:00 21:00:00 Grézels

Lot Grézels EUR 10h00 -19h00 : Marché de Noël dans la salle des fêtes et sur la place – Animations Père Noël

19h00 : Apéro planche concert animé par « La P’tite Sophie » Le comité des fêtes de Grézels vous propose son marché de Noël. congerdesign de Pixabay

