Marché de Noël à Gouvieux Gouvieux, 9 décembre 2022, Gouvieux.

Marché de Noël à Gouvieux

Place Amic Gouvieux Oise

2022-12-09 – 2022-12-21

Gouvieux

Oise

Gouvieux

La Féérie de Noël à Gouvieux. La ville de Gouvieux a rendez-vous avec l’esprit de Noël!

12 journées magiques, avec une surprise inédite à découvrir dès fin novembre sur le site de la ville ou sa page Facebook.

-Inauguration des festivités le 9 décembre à 18h, autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud, Place Amic.

-Cette année, les chalets du marché de Noël se tiendront au Parc de la Bibliothèque du 9 au 21 décembre, de 10h30 à 20h tous les jours et en nocturnes jusqu’à 21h les vendredis et samedis.

-De nombreuses animations vous attendent : Le feu d’artifice, la photo avec le Père Noël, le maquillage pour enfants, des ateliers pour enfants, des artistes en déambulations, la ferme vivante (jusqu’au 25 décembre), un spectacle et un concert de Noël, les portes ouvertes des artisans d’art au village troglodytique,…

-Et une action caritative, avec la course « Les Foulées de la Mère Noël », qui aura lieu le 11 décembre. L’inscription est gratuite, la Ville fera un don de 2€ par participant à une association dont l’action est dédiée aux enfants malades. Et pour les plus endurants, de nombreux lots, offerts par l’association des commerçants, sont à la clef. => Inscriptions auprès de Catherine FERARY au 06 70 87 88 66

Découvrez tout le programme de Noel sur www.gouvieux.fr et sur la page Facebook de la Ville dès fin novembre.

Mairie de Gouvieux

Gouvieux

