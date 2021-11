Gabian Gabian Gabian, Hérault MARCHE DE NOEL A GABIAN Gabian Gabian Catégories d’évènement: Gabian

Hérault

MARCHE DE NOEL A GABIAN Gabian, 5 décembre 2021, Gabian. MARCHE DE NOEL A GABIAN Gabian

2021-12-05 – 2021-12-05

Gabian Hérault Gabian Marché de Noël le 5 décembre 2021 à la salle des fêtes à GABIAN à partir de 10 H organisé par le Foyer Rural.

De nombreux exposants, producteurs, artisans et artistes locaux, présenteront leurs produits et leurs oeuvres. Une mine d’idées pour vos cadeaux de fin d’année!

A midi, une restauration rapide (sur place ou à emporter) sera assurée par l’ Association des Parents d’Elèves.

Le Père Noël honorera de sa présence les festivités en cours d’après-midi, une séance de dédicaces est même prévue !

Contact : 06 10 94 16 61 Marché de Noël le 5 décembre 2021 à la salle des fêtes à GABIAN à partir de 10 H organisé par le Foyer Rural.

De nombreux exposants, producteurs, artisans et artistes locaux, présenteront leurs produits et leurs oeuvres.

Restauration rapide (sur place ou à emporter) assurée par l’ Association des Parents d’Elèves.

Présence du Père Noël et dédicace.

Contact : 06 10 94 16 61 +33 6 10 94 16 61 Marché de Noël le 5 décembre 2021 à la salle des fêtes à GABIAN à partir de 10 H organisé par le Foyer Rural.

De nombreux exposants, producteurs, artisans et artistes locaux, présenteront leurs produits et leurs oeuvres. Une mine d’idées pour vos cadeaux de fin d’année!

A midi, une restauration rapide (sur place ou à emporter) sera assurée par l’ Association des Parents d’Elèves.

Le Père Noël honorera de sa présence les festivités en cours d’après-midi, une séance de dédicaces est même prévue !

Contact : 06 10 94 16 61 FOYER RURAL GABIAN

Gabian

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gabian, Hérault Autres Lieu Gabian Adresse Ville Gabian lieuville Gabian