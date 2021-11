MARCHÉ DE NOËL À FAMILLE MARY Sèvremoine, 3 décembre 2021, Sèvremoine.

MARCHÉ DE NOËL À FAMILLE MARY SAINT ANDRE DE LA MARCHE Lieu-dit « Beau Rivage » Sèvremoine

2021-12-03 – 2021-12-03 SAINT ANDRE DE LA MARCHE Lieu-dit « Beau Rivage »

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine

Amateurs de trésors de la ruche (Miel – Gelée Royale – Propolis – Pollen) ou simples curieux, réservez votre week-end et rendez-nous visite au Moulin de Beau Rivage, à Saint André de la Marche !

Venez découvrir tous nos trésors de la ruche et faites vos cadeaux pour les fêtes de fin d’année, retrouvez plus de 150 idées cadeaux sur place ! Un grand choix vous attend avec la garantie de faire plaisir !

5 miels à la cuve : apportez vos pots vides pour les remplir !

Au programme de samedi et dimanche :

– Balade en Poney à Beau Rivage l

– Présence du Père Noël

– Illuminations de Noël

– Manège

– Concours de dessin

– La Maison de L’Apiculteur

– Dresseur de ballons

+Des stands de restauration sur place :

Boissons chaudes : vin chaud, bière de Noël, café, chocolat, thé, jus de pommes, infusions…

Gourmandise : venez déguster des crêpes !

Grand jeu Spécial Fêtes, de nombreux lots sont à gagner !

Participez au marché de Noël à La Ruche de Mary entre Nantes et Cholet et à deux pas de la Vendée. Dégustez leur miels et émerveillez-vous devant leurs illuminations.

laruchedemary@famillemary.fr +33 2 41 55 86 72

SAINT ANDRE DE LA MARCHE Lieu-dit « Beau Rivage » Sèvremoine

