Marché de Noël à Eynesse Eynesse, 5 décembre 2021, Eynesse.

Marché de Noël à Eynesse Eynesse

2021-12-05 – 2021-12-05

Eynesse Gironde Eynesse

Le « Plaisir de Créer » vous invite à son marché de Noël, à la salle des fêtes de 9h à 18h. Après 18 mois d’arrêt les bénévoles ont repris leurs activités et vous présenterons leurs

réalisations (objets en bois, verre et métal décorés, et broderie de perles) plateaux, paniers, tableaux, etc. La Journée du 5 décembre est organisée AU PROFIT DE LA RECHERCHE BERGONIE de Bordeaux (centre de lutte contre le cancer) : les bénéfices de la vente des objets de l’association sont reversés à Bergonié. Vous trouverez également des exposants avec leurs créations très variées (miel, Tableaux 3D, origami, couronnes de Noël, cartonnage, linge brodé, produits de beauté, crèches de Noël en bois, nourriture thai, etc

Venez découvrir des idées de cadeaux originaux et soutenir notre action.

Participez à la tombola dotée de nombreux lots !

+33 6 86 52 05 27

Eynesse

