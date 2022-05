Marché de Noël à Estaing Estaing, 26 novembre 2022, Estaing.

Marché de Noël à Estaing Salle polyvalente / Foirail Estaing

2022-11-26 – 2022-11-26

Salle polyvalente / Foirail Estaing 12190

Estaing Programme 2019 en attente de confirmation – en 2018 :

– 10h-17h : les exposants vous accueilleront : A l’extérieur sous chapiteaux, la partie alimentaire à consommer sur place (au chaud dans la salle !) ou à emporter. A l’intérieur, les artisans et producteurs avec tout leur éventail de cadeau.

Les Cavaliers Estanh’Olt vous serviront vin chaud et autres boissons réconfortantes pour affronter le froid.

Des bâptèmes à poney vous seront proposés en attendant l’arrivée du Père Noël, espérée dans l’après midi. il y aura aussi un manège et une maquilleuse (pour les enfants)

– 16h-17h : Mickey et Minnie animeront le marché

Marché de Noël organisé par le Foyer Rural (Section Los Cavaliers Estanh’Olt), au Foirail d’Estaing.

cavaliers.estanh.olt@gmail.com +33 6 30 13 03 40

