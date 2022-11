Marché de Noël à Epron Épron, 4 décembre 2022, Épron.

Marché de Noël à Epron

Esplanade des Libérateurs Gymnase Épron Calvados

2022-12-04 10:00:00 – 2022-12-04 17:00:00

Gymnase Esplanade des Libérateurs

Épron

Calvados

Épron

Retour des marchés de fin d’année à Epron !

Vous pourrez y trouver quelques objets bien particuliers et propices aux fêtes de fin d’année, et les enfants pourront participer à des ateliers.

Cette journée permettra également d’accueillir – à 15h00 – les nouveaux Epronnais dans une ambiance des plus conviviales.

Un marché au Foie Gras est organisé de 9h30 à 12h30 : pour faire quelques achats de volailles et autres produits régionaux spécifiquement propices aux fêtes de fin d’année.

pole-animation@epron.fr +33 2 31 44 51 42 http://www.mairie-epron.fr/

