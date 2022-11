Marché de Noël à Domagné Domagné Domagné Catégories d’évènement: Domagné

Ille-et-Vilaine

Marché de Noël à Domagné Domagné, 3 décembre 2022, Domagné. Marché de Noël à Domagné

Allée des Sports Halle des Sports Domagné Ille-et-Vilaine Halle des Sports Allée des Sports

2022-12-03 – 2022-12-03

Halle des Sports Allée des Sports

Domagné

Ille-et-Vilaine Domagné Vente de produits locaux : retrouvez 25 exposants de tout corps de métiers comme des artistes, des artisans, des producteurs locaux, des commerçants. Petite restauration sur place: gâteaux et confiseries, et des boissons chaudes et froides. Et cerise sur le gâteau, une visite surprise est attendue : le Père Noël sera présent vers 11h30 et 16h. +33 6 62 75 67 65 Halle des Sports Allée des Sports Domagné

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Domagné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Domagné Adresse Domagné Ille-et-Vilaine Halle des Sports Allée des Sports Ville Domagné lieuville Halle des Sports Allée des Sports Domagné Departement Ille-et-Vilaine

Domagné Domagné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domagne/

Marché de Noël à Domagné Domagné 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël à Domagné Domagné Domagné 3 décembre 2022 Allée des Sports Halle des Sports Domagné Ille-et-Vilaine Domagné ille-et-vilaine

Domagné Ille-et-Vilaine