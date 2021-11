Danzé Danzé Danzé, Loir-et-Cher Marché de Noël à Danzé Danzé Danzé Catégories d’évènement: Danzé

Loir-et-Cher

Marché de Noël à Danzé Danzé, 4 décembre 2021, Danzé.

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 20:00:00

Danzé Loir-et-Cher Danzé Marché de Noël à Danzé. Arrivée du père Noël à 16h avec son traîneau. Baptême en chien de traîneau, photo avec le Père Noël, producteurs, commerçants et artisans. Le comité des fêtes de Danzé vous invite à son marché de Noël. +33 2 54 80 61 52 Marché de Noël à Danzé. Arrivée du père Noël à 16h avec son traîneau. Baptême en chien de traîneau, photo avec le Père Noël, producteurs, commerçants et artisans. Pixabay

Danzé

