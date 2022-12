Marché de Noël à Crouttes-sur-Marne Crouttes-sur-Marne, 17 décembre 2022, Crouttes-sur-Marne.

2022-12-17 – 2022-12-17

La commune de Crouttes-sur-Marne organise son marché de Noël, l’opportunité de retrouver divers artisans et stands et peut-être l’occasion de préparer les achats de Noël. Le père viendra le Samedi entre 10h et 12h.

+33 6 64 66 43 27

