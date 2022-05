Marché de Noël à Creissels Creissels Creissels Catégorie d’évènement: Creissels

Salle des fêtes Creissels 12100 Creissels Au programme : des stands de commerçants et d’artisans, des mascottes qui feront plusieurs passages dans la matinée, du maquillage avec la Fée Kératine (après-midi), des photos avec le (vrai) père Noël (toute la journée), des gâteaux, des crêpes, des boissons… Le Marché de Noël de Creissels, organisé par le Comité des Fêtes de la commune, a lieu chaque année le 1er dimanche de décembre. comitedesfetescreissels@gmail.com Au programme : des stands de commerçants et d’artisans, des mascottes qui feront plusieurs passages dans la matinée, du maquillage avec la Fée Kératine (après-midi), des photos avec le (vrai) père Noël (toute la journée), des gâteaux, des crêpes, des boissons… Comité des fêtes de Creissels

