2022-12-03 – 2022-12-03

Vous retrouverez durant ce marché de Noël des produits gourmands et artisanaux, du miel, de la charcuterie, du fromage, du champagne , du vin, des artisans et des créateurs :couture ,savon, potier, bijoux, bougie, décoration de noël.

Dimanche 4 décembre : Animation avec les bombos do castel qui seront présent à11h et 14h30

exposition de voitures anciennes et buggy.

Visite du père noël en calèche et photo, vente de sapins, restauration sur place, grande tombola: nombreux lots

Condé-en-Brie

