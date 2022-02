Marché de Noël à Concorès Concorès Concorès Catégories d’évènement: Concorès

Lot

Marché de Noël à Concorès Concorès, 3 décembre 2022, Concorès. Marché de Noël à Concorès Concorès

2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-04 18:00:00

Concorès Lot 5ème édition peaufinée avec soin par les bénévoles de l’Association Festi’Céou, rien que pour vous : présence du Père Noël, retrouvez vos producteurs locaux et de belles créations avec les Artisans d’art……Laissez-vous tenter !

Buvette et restauration sur place toute la journée : huîtres, pastis, gâteaux, grillades, frites maison, …

Faites le marché sur fond musical, retrouvez ou découvrez le groupe « Nice Things » tout au long de la journée.

Nous profiterons également de chants des enfants des écoles. Toute la magie des marchés de Noël et des préparatifs des Fêtes de fin d’année à Concorès.

Samedi 3 Décembre en soirée et Dimanche 4 Décembre toute la journée. festiceou@gmail.com 5ème édition peaufinée avec soin par les bénévoles de l’Association Festi’Céou, rien que pour vous : présence du Père Noël, retrouvez vos producteurs locaux et de belles créations avec les Artisans d’art……Laissez-vous tenter !

Buvette et restauration sur place toute la journée : huîtres, pastis, gâteaux, grillades, frites maison, …

Faites le marché sur fond musical, retrouvez ou découvrez le groupe « Nice Things » tout au long de la journée.

Nous profiterons également de chants des enfants des écoles. ©FestiCéou

Concorès

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Concorès, Lot Autres Lieu Concorès Adresse Ville Concorès lieuville Concorès Departement Lot

Concorès Concorès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concores/

Marché de Noël à Concorès Concorès 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël à Concorès Concorès Concorès 3 décembre 2022 Concorès Lot

Concorès Lot