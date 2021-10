Chouy Chouy Aisne, Chouy Marché de Noël à Chouy Chouy Chouy Catégories d’évènement: Aisne

Chouy

Marché de Noël à Chouy Chouy, 21 novembre 2021, Chouy. Marché de Noël à Chouy Chouy

2021-11-21 – 2021-11-21

Chouy Aisne Chouy La commune de Chouy organise un marché de Noël, dimanche 21 novembre de 10h à 17h. Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration ainsi que d’une buvette. Pour vous inscrire au marché de Noël, contactez Simone : 06 75 42 52 97 La commune de Chouy organise un marché de Noël, dimanche 21 novembre de 10h à 17h. Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration ainsi que d’une buvette. Pour vous inscrire au marché de Noël, contactez Simone : 06 75 42 52 97 +33 6 75 42 52 97 La commune de Chouy organise un marché de Noël, dimanche 21 novembre de 10h à 17h. Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration ainsi que d’une buvette. Pour vous inscrire au marché de Noël, contactez Simone : 06 75 42 52 97 OT de Retz en Valois

Chouy

dernière mise à jour : 2021-10-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chouy Autres Lieu Chouy Adresse Ville Chouy lieuville Chouy