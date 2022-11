Marché de Noël à Cherveux Cherveux Cherveux Catégories d’évènement: Cherveux

Deux-Sèvres L’APE de Cherveux vous propose un marché de Noël. Fabrication artisanales par les proches de enfants de l’école de Cherveux.

Présence d’exposants professionnels.

Rencontre et séance photo avec le père Noël. Petits gâteaux sablés, chocolats, sucreries …

