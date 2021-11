MARCHÉ DE NOËL À CHAMPIGNÉ (LES HAUTS D’ANJOU) Les Hauts-d’Anjou, 28 novembre 2021, Les Hauts-d'Anjou.

MARCHÉ DE NOËL À CHAMPIGNÉ (LES HAUTS D’ANJOU) Place de l’Église Champigné Les Hauts-d’Anjou

2021-11-28 – 2021-11-28 Place de l’Église Champigné

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou

L’association des Parents d’élèves de l’école Henri Lebasque de Champigné, organise son marché de Noël dimanche 28 novembre 2021, place de l’église. Ouvert à tous, vous pourrez y acheter votre sapin, vos décorations, vos cadeaux… et un petit chocolat ou verre de vin chaud ! Invité pour l’occasion, le Père Noël fera son apparition et se prêtera au jeu des photos et selfies avec lui.

Dimanche 28 novembre 2021, marché de Noël à Champigné (Les Hauts d’Anjou), de 10h à 18h place de l’église.

ape.henrilebasque@gmail.com +33 6 71 05 41 16

L’association des Parents d’élèves de l’école Henri Lebasque de Champigné, organise son marché de Noël dimanche 28 novembre 2021, place de l’église. Ouvert à tous, vous pourrez y acheter votre sapin, vos décorations, vos cadeaux… et un petit chocolat ou verre de vin chaud ! Invité pour l’occasion, le Père Noël fera son apparition et se prêtera au jeu des photos et selfies avec lui.

Place de l’Église Champigné Les Hauts-d’Anjou

dernière mise à jour : 2021-11-17 par