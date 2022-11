Marché de Noël à Chaillac Chaillac Chaillac Catégories d’évènement: Chaillac

Indre

Marché de Noël à Chaillac Chaillac, 10 décembre 2022, Chaillac. Marché de Noël à Chaillac

Place de l’église Chaillac Indre

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 17:00:00 Chaillac

Indre Chaillac Marché de Noël avec artisanat, déco, produits de bouche, cadeaux… Visite du Père Noël pour terminer la journée. La journée sera animée par l’association ALEA.

Dans le respect des gestes barrière: port du masque, distanciation, sens de circulation visiteurs. Marché de Noël au coeur du bourg de Chaillac sur la place organisé par Familles rurales. +33 6 03 36 76 30 Chaillac

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chaillac, Indre Autres Lieu Chaillac Adresse Place de l'église Chaillac Indre Ville Chaillac lieuville Chaillac Departement Indre

Chaillac Chaillac Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaillac/

Marché de Noël à Chaillac Chaillac 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël à Chaillac Chaillac Chaillac 10 décembre 2022 Chaillac Indre Place de l'Église Chaillac Indre

Chaillac Indre