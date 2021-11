Montargis Salle des Fêtes Montargis Marché de Noël à Cernoy-en-Berry Salle des Fêtes Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Marché de Noël à Cernoy-en-Berry Salle des Fêtes, 5 décembre 2021, Montargis. Marché de Noël à Cernoy-en-Berry

Salle des Fêtes, le dimanche 5 décembre à 08:00

Venez découvrir le marché de Noël de Cernoy-en-Berry, rendez-vous à la salle des fêtes. Pensez à vous munir de votre pass sanitaire. Marché de Noël à Cernoy-en-Berry le 5 décembre à la salle des fêtes. Salle des Fêtes 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T08:00:00 2021-12-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 1 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis lieuville Salle des Fêtes Montargis