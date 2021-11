Castres Castres Marché de Noël à Castres Castres Castres

2021-11-28 – 2021-11-28

Un marché de Noël aura lieu dans la commune de Castres le dimanche 28 novembre 2021, organisé par le comité des fêtes.
+33 6 22 05 98 72

dernière mise à jour : 2021-11-05

