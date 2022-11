Marché de Noël à Casteljaloux

Marché de Noël à Casteljaloux, 16 décembre 2022, . Marché de Noël à Casteljaloux



2022-12-16 18:00:00 – 2022-12-18 Ouverture du marché de Noël

Tout le week-end :

* patinoire – 3€ pour 30 min

* balades en calèche (14h – 17h)

* venue du Père Noël

* buvette et restauration

dernière mise à jour : 2022-11-21

