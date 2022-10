Marché de Noël à Campénéac Campénéac Campénéac Catégories d’évènement: Campénéac

Morbihan Campénéac Noël approche, fête religieuse ou célébration païenne, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver lors du traditionnel marché de Noël.

Dès 16h et jusqu’à 21h00, de nombreux stands culinaires et artisanaux vous attendent. Le père Noël, bien que débordé en cette période de l’année, fera une apparition pour rencontrer les enfants.

De nombreuses animations égayeront cette après-midi festive : promenade en calèche, spectacle de jonglage lumineux, orgue de barbarie… +33 2 97 93 40 39 Campénéac

dernière mise à jour : 2022-10-13

