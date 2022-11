Marché de Noël à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Catégories d’évènement: Aisne

Brissy-Hamégicourt

Marché de Noël à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt, 9 décembre 2022, Brissy-Hamégicourt. Marché de Noël à Brissy-Hamégicourt

Brissy-Hamégicourt Aisne

2022-12-09 – 2022-12-09 Brissy-Hamégicourt

Aisne Brissy-Hamégicourt Retrouvez le marché de Noël de Brissy-Hamégicourt le vendredi 9 décembre de 16h à 20h sur le site de l’Ormois.

Feu d’artifice prévu en fin de marché. Retrouvez le marché de Noël de Brissy-Hamégicourt le vendredi 9 décembre de 16h à 20h sur le site de l’Ormois.

Feu d’artifice prévu en fin de marché. mairie.brissay@wanadoo.fr Brissy-Hamégicourt

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Brissy-Hamégicourt Autres Lieu Brissy-Hamégicourt Adresse Brissy-Hamégicourt Aisne Ville Brissy-Hamégicourt lieuville Brissy-Hamégicourt Departement Aisne

Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissy-hamegicourt/

Marché de Noël à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt 9 décembre 2022 Aisne Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt Aisne

Brissy-Hamégicourt Aisne