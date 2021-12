Brantes Brantes Brantes, Vaucluse Marché de Noël à Brantes Brantes Brantes Catégories d’évènement: Brantes

2021-12-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-17

Brantes Vaucluse Brantes Marché de Noël des élèves de l’école de Brante dans la cour de l’école. Boissons, douceurs, décorations… Dans le respect des gestes barrières. L’argent récolté sera reversé à l’APE. +33 4 75 28 09 46 Brantes

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

