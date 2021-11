Bonnétable Bonnétable Bonnétable, Sarthe MARCHÉ DE NOËL À BONNÉTABLE Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

MARCHÉ DE NOËL À BONNÉTABLE Bonnétable, 4 décembre 2021, Bonnétable. MARCHÉ DE NOËL À BONNÉTABLE Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle Mélusine Rue Twistringen

Bonnétable Sarthe Bonnétable Le Comité des Fêtes de Bonnétable organise son Marché de Noël le samedi 4 décembre à la salle Mélusine à Bonnétable.

Restauration sur place : faux-filet, frites : 13€ ou tripes : 10€ ou saucisses/merguez : 10€

Plus d’infos au 02 43 29 10 46 De quoi faire vos emplettes ! +33 2 43 29 10 46 Le Comité des Fêtes de Bonnétable organise son Marché de Noël le samedi 4 décembre à la salle Mélusine à Bonnétable.

Restauration sur place : faux-filet, frites : 13€ ou tripes : 10€ ou saucisses/merguez : 10€

Plus d’infos au 02 43 29 10 46 Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnétable, Sarthe Autres Lieu Bonnétable Adresse Salle Mélusine Rue Twistringen Ville Bonnétable lieuville Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable