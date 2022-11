Marché de Noël à Blaye Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Les acteurs de la citadelle et l'association des commerçants organisent un marché de Noël à Blaye. Vendredi

17h Ouverture du marché de Noël au Couvent des Minimes

17h Concert « Hope » face à l’Office de tourisme

18h Arrivée du Père Noël et du Prince d’Hélianthis au concert

19h Inauguration du Marché de Noël Porte Dauphine

19h/21h Apéritif du Marché de Noël (restauration et buvette sur place) Samedi

11h Ouverture au Couvent des Minimes

11h Le Marché du Père Noël : tour de marché accompagné de ses marionnettes

11h/13h Concert face à l’Office de tourisme

11h/18h Balade à poney dans la Citadelle

16h Spectacle de marionnettes « Sapino, le petit sapin » au Couvent des Minimes Dimanche

11h Ouverture au Couvent des Minimes

11h30 Spectacle de Marionnettes « Sapino, le petit sapin » au Couvent des

Minimes

11h/18h Balade à Poney dans la Citadelle

15h Chorale Jaufré Rudel

Blaye

