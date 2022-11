Marché de Noël à Blaignan Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Catégories d’évènement: Blaignan-Prignac

Gironde

Marché de Noël à Blaignan
Blaignan-Prignac, 16 décembre 2022, Blaignan-Prignac.

6 rue de Verdun Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac Gironde

2022-12-16 – 2022-12-18

Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun

Blaignan-Prignac

Le Savoir-Faire Médocain organise son marché de Noël. Venez à la rencontre des nombreux exposants de talent et des richesses du Médoc pour une économie locale et circulaire.

Informations à venir. Le Savoir-Faire Médocain organise son marché de Noël. Venez à la rencontre des nombreux exposants de talent et des richesses du Médoc pour une économie locale et circulaire.

+33 6 76 29 56 56

Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac

