Rendez-vous à la maison des Habitants de Beutre pour participer au marché de Noël qui sera organisé le samedi 4 décembre toute la journée de 9h à 18h. Vous souhaitez y être exposant ? Inscrivez-vous auprès du Centre social (12€ la table pour les Beutrois / 15€ pour les autres habitants) **En parallèle au marché de Noël**, sur les mêmes horaires, **la friperie du Centre Social déstock tout à -50%**. La Maison des Habitants de Beutre organise un marché de Noël et une grande braderie de sa friperie. Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

