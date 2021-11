Batz sur mer Place du Mûrier Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Marché de Noël à Batz-sur-Mer Place du Mûrier Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Marché de Noël à Batz-sur-Mer

Place du Mûrier, le samedi 4 décembre 2021

Place du Mûrier, le samedi 4 décembre à 10:00

Au programme : * Chants des enfants des écoles * Passage du Père-Noël * Concert GAM (groupe des amis musiciens * Tours en calèche avec La P’tite Ferme de Mélie * Sculpteur de ballons / jongleur * Magicien * Concours du pull moche de Noël * Manège gratuit toute la journée * Jeux en bois * Ateliers “décore ton sapin” avec l’Office de tourisme * Lancement des illuminations * Concert d’Audrey Lopes Si vous souhaitez exposer au marché de Noël, il nous suffit de nous retourner le dossier d’inscription complété qui figure en bas de page.

