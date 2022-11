Marché de Noël à Bagnac-sur célé Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé

Lot

Marché de Noël à Bagnac-sur célé Bagnac-sur-Célé, 27 novembre 2022, Bagnac-sur-Célé. Marché de Noël à Bagnac-sur célé

Salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 Bagnac-sur-Célé

Lot Bagnac-sur-Célé Toute la journée: artisans et exposants, stand APE tenu par les enfants, jeux gonflables et passage du père noël

Restauration et buvette sur place Marché de Noël, présence du père Noël ! contact@ape-bagnac.fr +33 6 52 80 73 34 ape bagnac-sur-célé

Bagnac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé, Lot Autres Lieu Bagnac-sur-Célé Adresse Salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot Ville Bagnac-sur-Célé lieuville Bagnac-sur-Célé Departement Lot

Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnac-sur-cele/

Marché de Noël à Bagnac-sur célé Bagnac-sur-Célé 2022-11-27 was last modified: by Marché de Noël à Bagnac-sur célé Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé 27 novembre 2022 Bagnac-sur-Célé Lot Salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot

Bagnac-sur-Célé Lot