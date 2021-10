MARCHE DE NOEL A ARGELLIERS Argelliers, 5 décembre 2021, Argelliers.

MARCHE DE NOEL A ARGELLIERS Argelliers

2021-12-05 – 2021-12-05

Argelliers Hérault Argelliers

Marché de Noël à Argelliers le 5 décembre

Il se tiendra de 9h à 17 dans la Salle Vert Paradis

Au programme :

Présence du Père Noël de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h

Buvette et petite restauration sur place

Tombola, balade à poney, sculpture sur ballon, maquillage, batucada, gateaux de bonbons

Présence de plus de 25 artisans et producteurs locaux

Ce marché de Noël vous ai proposé par l’Association APE

Informations : ape.argelliers@gmail.com ou Facebook

