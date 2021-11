Allan Allan Allan, Drôme Marché de Noël à Allan Allan Allan Catégories d’évènement: Allan

Drôme

Marché de Noël à Allan Allan, 5 décembre 2021, Allan. Marché de Noël à Allan Espace d’animation 85 allée du foyer rural Allan

2021-12-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-05 19:00:00 19:00:00 Espace d’animation 85 allée du foyer rural

Allan Drôme Allan Le comité des fêtes d’Allan vous invite à venir découvrir le marché de Noël d’Allan le dimanche 05 décembre 2021 de 9H00 à 19H00 à l’Espace d’animation.

Artisans, Producteurs & Commerçants seront présents pour vous proposer divers produits. stevensarraute9@gmail.com +33 6 89 70 58 02 Espace d’animation 85 allée du foyer rural Allan

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Allan, Drôme Autres Lieu Allan Adresse Espace d’animation 85 allée du foyer rural Ville Allan lieuville Espace d’animation 85 allée du foyer rural Allan