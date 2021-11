Aigrefeuille-sur-Maine Aigrefeuille-sur-Maine Aigrefeuille-sur-Maine, Loire-Atlantique MARCHE DE NOEL A AIGREFEUILLE SUR MAINE Aigrefeuille-sur-Maine Aigrefeuille-sur-Maine Catégories d’évènement: Aigrefeuille-sur-Maine

Loire-Atlantique

MARCHE DE NOEL A AIGREFEUILLE SUR MAINE Aigrefeuille-sur-Maine, 4 décembre 2021, Aigrefeuille-sur-Maine. MARCHE DE NOEL A AIGREFEUILLE SUR MAINE complexe des Richardières Rue de la Chapelle Aigrefeuille-sur-Maine

2021-12-04 – 2021-12-05 complexe des Richardières Rue de la Chapelle

Aigrefeuille-sur-Maine Loire-Atlantique Aigrefeuille-sur-Maine Marché de Noël organisé par la Commune d’Aigrefeuille sur Maine le samedi 4 décembre de 15h à 20h et le dimanche 5 décembre de 10h à 18h. Présence d’une soixantaine de commerçants, exposants et associations. Marché de Noël le samedi 4 décembre de 15h à 20h et le dimanche 5 décembre de 10h à 18h avec une soixantaine d’exposants, commerçants et associations. cmarchand@aigrefeuillesurmaine.com. +33 2 40 06 61 20 Marché de Noël organisé par la Commune d’Aigrefeuille sur Maine le samedi 4 décembre de 15h à 20h et le dimanche 5 décembre de 10h à 18h. Présence d’une soixantaine de commerçants, exposants et associations. complexe des Richardières Rue de la Chapelle Aigrefeuille-sur-Maine

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aigrefeuille-sur-Maine, Loire-Atlantique Autres Lieu Aigrefeuille-sur-Maine Adresse complexe des Richardières Rue de la Chapelle Ville Aigrefeuille-sur-Maine lieuville complexe des Richardières Rue de la Chapelle Aigrefeuille-sur-Maine