Marché de Noël – 24e édition Crémieu

2021-12-08 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-08 23:00:00 23:00:00

Crémieu Isère Une cinquantaine de créateurs d’art et producteurs se retrouvent à Crémieu pour ce 8 décembre. Idées cadeaux, idées gourmandes, tout pour préparer les fêtes de fin d’année. Des animations gratuites pour les grands et les petits. ville.cremieu@wanadoo.fr +33 4 37 05 03 65 http://www.ville-cremieu.fr/ Crémieu

